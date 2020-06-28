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Bugün gelsin siparişlerinizin teslimatını hızlı kuryelerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.Bu nedenle siparişinizde yer alan ürünlerin miktarı kurye araçlarımızın güvenli taşıma kapasitesi ile sınırlanmaktadır.
İhtiyacınız olan ürünlerin tamamını tek bir Bugün Gelsin siparişi ile satın alamıyorsanız, siparişinizi bir kaç farklı sipariş vererek satın alabilirsiniz.
Bu ürünü eklerseniz Bugün Gelsin ile getirebileceğimiz limiti aşacağınız için ürünü sepetinize ekleyemiyoruz.
Bu ürünü de Bugün gelsin ile almak istiyorsanız, bu sepetinizin siparişini verip, yeni bir sipariş oluşturabilirsiniz.
Siparişiniz acil değil ise hızlı moddan çıkarak sepetinize istediğiniz kadar ürün ekleyebilirsiniz.
Bugün gelsin özelliğinden 11:00-19:00 saatleri arasında faydalanabilirsiniz.
Siparişiniz Bugün Gelsin’de belli ürünleri sizlere sunabilmekteyiz. Dolayısı ile aşağıdaki ürünler sepetinizden çıkartılacaktır.
1-28 Haziran 2020 tarihleri arasında, CarrefourSA kartınızla CarrefourSA marketleri, CarrefourSA.com veya CarrefourSA Online Market uygulamasından 3 farklı günde tek seferde yapacağınız 200 TL ve üzeri alışverişlerinize 100 TL puan hediye. Farklı günlerde alışveriş yapmanız gerekmektedir. Standart, Venüs, Platin ve Sanal Kart ile kampanyaya katılabilirsiniz. Evet, alkollü içecek, tütün mamulleri, şans oyunları, kasa poşeti, bisiklet ve kuyum alışverişleri ile GSM TL ve E-PIN yüklemeleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.
HARCA KAZAN
Kampanyaya Nasıl Katılabilirim?
Adım 1 - SMS Gönderimi
Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerimizin cep telefonlarına tanımlı, aktif bir CarrefourSA Kart’ı olması gerekmektedir. Kampanyaya katılabilmeniz için aktif CarrefourSA Kart’ınızın tanımlı olduğu cep telefonunuzdan KAZAN yazıp 4604’e SMS göndermeniz gerekmektedir. SMS gönderiminiz ile size ulaşacak onay SMS’i sonrasında alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.
SMS atarak talepte bulunduğunuz cep telefonu, CarrefourSA Kart programında kayıtlı değilse, kampanyaya katılım sağlanamaz. Kampanyaya katılım için öncelikle CarrefourSA Kart üyelik sürecinin tamamlanıp, daha sonra kampanya katılım SMS’i atılması gerekmektedir.
Cep telefonunuza kayıtlı aktif bir CarrefourSA kartınız olmaması durumunda izlemeniz gereken adımlar için buraya tıklayınız.
Adım 2 - Alışveriş
1 - 28 Haziran 2020 tarihleri arasında, CarrefourSA Kart’ınızı kullanarak CarrefourSA marketlerinden,carrefoursa.com Online Market sayfamızdan veya Online Market mobil uygulamamızdan 3 farklı günde, tek seferde 200 TL ve üzeri alışveriş yapmanız gerekmektedir.
CarrefourSA.com online market sayfamız ya da Online Market mobil uygulamamızdan verilen siparişlerin kampanya kapsamında değerlendirilebilmesi için alışveriş öncesinde telefonunuza bağlı CarrefourSA Kart’ınızın üyeliğiniz ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Bunun için Hesabım menüsünden CarrefourSA Kart bölümüne gelip CarrefourSA Kart Tanımla butonuna tıklamanız gerekmektedir.
Tanımlı kartınız varsa sms onayı sonrası alışverişe başlayabilirsiniz.
Adım 3 - 100 TL Puan Hediye
Bu adımları takip etmeniz sonucunda 8 Temmuz 2020 tarihinde alışverişinizde kullandığınız CarrefourSA Kart’ınıza 100 TL puan yüklenecek ve yüklendiği gün dahil 30 gün geçerli olacaktır.
Sıkça Sorulanlar
CarrefourSA Kart programına nasıl üye olabilirim?
Kampanyaya katılmak için aynı gün hem marketten hem de online’dan alışveriş yapmam doğru mu?
Başarılı örnek: 1. gün mağazamızdan yapılan, 2. gün Online Marketimizden yapılan ve 3. gün mağazamızdan yapılan 200'er TL alışverişler
Başarısız örnek: 1. gün mağazamızdan yapılan, aynı gün Online Marketimizden yapılan ve 2. gün mağazamızdan yapılan 200'er TL alışverişler
Hangi CarrefourSA Kart’lar ile kampanyaya katılabilirim?
Kampanya kapsamında olmayan yasaklı ürünler* var mı?
Kampanya Koşulları
1-28 Haziran 2020 tarihleri arasında, CarrefourSA kartınızla CarrefourSA marketleri, CarrefourSA.com veya CarrefourSA Online Market uygulamasından 3 farklı günde tek seferde yapacağınız 200 TL ve üzeri alışverişlerinize 100 TL puan hediye.
Farklı günlerde alışveriş yapmanız gerekmektedir.
Standart, Venüs, Platin ve Sanal Kart ile kampanyaya katılabilirsiniz.
Evet, alkollü içecek, tütün mamulleri, şans oyunları, kasa poşeti, bisiklet ve kuyum alışverişleri ile GSM TL ve E-PIN yüklemeleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.