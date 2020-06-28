HARCA KAZAN 1-28 Haziran 2020 tarihleri arasında, CarrefourSA kartınızla CarrefourSA marketleri, CarrefourSA.com veya CarrefourSA Online Market uygulamasından 3 farklı günde tek seferde yapacağınız 200 TL ve üzeri alışverişlerinize 100 TL puan hediye. Kampanyaya Nasıl Katılabilirim? Adım 1 - SMS Gönderimi Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerimizin cep telefonlarına tanımlı, aktif bir CarrefourSA Kart’ı olması gerekmektedir. Kampanyaya katılabilmeniz için aktif CarrefourSA Kart’ınızın tanımlı olduğu cep telefonunuzdan KAZAN yazıp 4604 ’e SMS göndermeniz gerekmektedir. SMS gönderiminiz ile size ulaşacak onay SMS’i sonrasında alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.



SMS atarak talepte bulunduğunuz cep telefonu, CarrefourSA Kart programında kayıtlı değilse, kampanyaya katılım sağlanamaz. Kampanyaya katılım için öncelikle CarrefourSA Kart üyelik sürecinin tamamlanıp, daha sonra kampanya katılım SMS’i atılması gerekmektedir.



Cep telefonunuza kayıtlı aktif bir CarrefourSA kartınız olmaması durumunda izlemeniz gereken adımlar için buraya Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerimizin cep telefonlarına tanımlı, aktif bir CarrefourSA Kart’ı olması gerekmektedir. Kampanyaya katılabilmeniz için aktif CarrefourSA Kart’ınızın tanımlı olduğu cep telefonunuzdanyazıp’e SMS göndermeniz gerekmektedir. SMS gönderiminiz ile size ulaşacak onay SMS’i sonrasında alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.SMS atarak talepte bulunduğunuz cep telefonu, CarrefourSA Kart programında kayıtlı değilse, kampanyaya katılım sağlanamaz. Kampanyaya katılım için öncelikle CarrefourSA Kart üyelik sürecinin tamamlanıp, daha sonra kampanya katılım SMS’i atılması gerekmektedir.Cep telefonunuza kayıtlı aktif bir CarrefourSA kartınız olmaması durumunda izlemeniz gereken adımlar için buraya tıklayınız

Adım 2 - Alışveriş 1 - 28 Haziran 2020 tarihleri arasında, CarrefourSA Kart’ınızı kullanarak CarrefourSA marketlerinden,carrefoursa.com Online Market sayfamızdan veya Online Market mobil uygulamamızdan 3 farklı günde , tek seferde 200 TL ve üzeri alışveriş yapmanız gerekmektedir.



CarrefourSA.com online market sayfamız ya da Online Market mobil uygulamamızdan verilen siparişlerin kampanya kapsamında değerlendirilebilmesi için alışveriş öncesinde telefonunuza bağlı CarrefourSA Kart’ınızın üyeliğiniz ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.



Bunun için Hesabım menüsünden CarrefourSA Kart bölümüne gelip CarrefourSA Kart Tanımla butonuna tıklamanız gerekmektedir.



Tanımlı kartınız varsa sms onayı sonrası alışverişe başlayabilirsiniz.

Adım 3 - 100 TL Puan Hediye Bu adımları takip etmeniz sonucunda 8 Temmuz 2020 tarihinde alışverişinizde kullandığınız CarrefourSA Kart’ınıza 100 TL puan yüklenecek ve yüklendiği gün dahil 30 gün geçerli olacaktır. Sıkça Sorulanlar CarrefourSA Kart programına nasıl üye olabilirim? Mağazalardan CarrefourSA Kart edinip, cep telefonunuza gelecek mesajda bulunan bağlantıdaki işlemleri takip edebilirsiniz.

4604’e “KAYIT” yazıp gönderdikten sonra, gelen mesajda bulunan bağlantıdaki işlemleri takip edebilirsiniz.

CarrefourSAKart.com üzerinden istenilen bilgileri doldurup ilerleyebilirsiniz.

Carrefoursa.com online market sayfamız üzerinden CarrefourSA Kart’ınızı tanımlayabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için aynı gün hem marketten hem de online’dan alışveriş yapmam doğru mu? Farklı günlerde alışveriş yapmanız gerekmektedir.



Başarılı örnek: 1. gün mağazamızdan yapılan, 2. gün Online Marketimizden yapılan ve 3. gün mağazamızdan yapılan 200'er TL alışverişler



Başarısız örnek: 1. gün mağazamızdan yapılan, aynı gün Online Marketimizden yapılan ve 2. gün mağazamızdan yapılan 200'er TL alışverişler Hangi CarrefourSA Kart’lar ile kampanyaya katılabilirim? Standart, Venüs, Platin ve Sanal Kart ile kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanya kapsamında olmayan yasaklı ürünler* var mı? Evet, alkollü içecek, tütün mamulleri, şans oyunları, kasa poşeti, bisiklet ve kuyum alışverişleri ile GSM TL ve E-PIN yüklemeleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Kampanya Koşulları Müşterilerimiz kampanyadan en fazla 100 TL puan kazanabilir.

Müşterilerimiz kampanya dönemi boyunca bir kez puan kazanabilir.

Bisiklet alışverişleri Harca Kazan kampanyasına dahil değildir.

Kampanya koşulları sağlanırken online market alışverişleri için sipariş verilen tarih dikkate alınacaktır.

Online market alışverişlerinin kampanya kapsamında değerlendirilebilmesi için online üyeliklerin CarrefourSA Kart ile eşleştirilmesi gerekmektedir.

Online market sipariş tarihinin, kampanya tarihleri arasında olması gerekir; teslimat tarihleri dikkate alınmayacaktır.

Online market alışverişlerinde, teslimat için oluşturulan fatura tutarı dikkate alınacak olup, iptal ve iadeler bu tutardan düşülecektir. Tedarik edilemeyen ürünlerin tutarı, kampanya kapsamında değerlendirilecektir.

Ödeme esnasındaki puan/hediye kart/kurumsal çek kullanımı toplam alışveriş tutarından düşülecek ve kalan tutar 200 TL üzerinde ise ilgili alışveriş kampanya kapsamında değerlendirilecektir.

Kazanılan puanlar, kazanılan gün dahil 30 gün süreyle kullanılabilecektir. 30. gün sonunda kullanılmayan puanlar silinecektir.

*Yasaklı ürünler: Alkollü içecek, tütün mamulleri, şans oyunları, kasa poşeti, bisiklet ve kuyum alışverişleri ile GSM TL ve E-PIN yüklemeleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Kazanılan puanlar nakde çevrilemeyecektir. Alkollü içecek, tütün mamulleri, şans oyunları ve kuyum alışverişleri ile GSM TL ve E-PIN yüklemelerinde kullanılamayacaktır.

CarrefourSA, kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.

Detaylı bilgi için Müşteri Hizmetlerimize haftanın her günü 08:00-00:00 saatleri arasında 444 10 00 Numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.