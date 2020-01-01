444 1000
nolu siparişinize ek yapmaktasınız.
Bugün gelsin siparişlerinizin teslimatını hızlı kuryelerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.Bu nedenle siparişinizde yer alan ürünlerin miktarı kurye araçlarımızın güvenli taşıma kapasitesi ile sınırlanmaktadır.
İhtiyacınız olan ürünlerin tamamını tek bir Bugün Gelsin siparişi ile satın alamıyorsanız, siparişinizi bir kaç farklı sipariş vererek satın alabilirsiniz.
Bu ürünü eklerseniz Bugün Gelsin ile getirebileceğimiz limiti aşacağınız için ürünü sepetinize ekleyemiyoruz.
Bu ürünü de Bugün gelsin ile almak istiyorsanız, bu sepetinizin siparişini verip, yeni bir sipariş oluşturabilirsiniz.
Siparişiniz acil değil ise hızlı moddan çıkarak sepetinize istediğiniz kadar ürün ekleyebilirsiniz.
Bugün gelsin özelliğinden 11:00-19:00 saatleri arasında faydalanabilirsiniz.
Siparişiniz Bugün Gelsin’de belli ürünleri sizlere sunabilmekteyiz. Dolayısı ile aşağıdaki ürünler sepetinizden çıkartılacaktır.
Siparişinizi hazırlamaya başladığımız için bu aşamada siparişinize ek yapamıyoruz. Dilerseniz yeni bir sipariş verebilirsiniz.