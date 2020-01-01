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Hijyen İçin Ne Lazımsa
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Kampanyalı Cif Jel Zemin Uzmanı Ahşap Yüzey Temizleyici 750 ml Cif Jel Zemin Uzmanı Ahşap Yüzey Temizleyici 750 ml %25 18,25 TL 13,69 TL
adet
Kampanyalı Cif Jel Zemin Uzmanı Mermer Özel 750 ml Cif Jel Zemin Uzmanı Mermer Özel 750 ml %25 18,25 TL 13,69 TL
adet
Kampanyalı Bingo Fresh Mutlu Yuvam 1 l Bingo Fresh Mutlu Yuvam 1 l 7,25 TL
adet
Kampanyalı Cif Jel Tüm Yüzeyler Yasemin Ferahlığı 1500 ml Cif Jel Tüm Yüzeyler Yasemin Ferahlığı 1500 ml 20,75 TL
adet
Kampanyalı Cif Jel Tüm Yüzeyler Jel Lavanta1500 ml Cif Jel Tüm Yüzeyler Jel Lavanta1500 ml 20,75 TL
adet
Bingo Fresh Lovely 2,5 l Bingo Fresh Lovely 2,5 l %14 13,95 TL 11,95 TL
adet
Bingo Fresh Masal 2,5 l Bingo Fresh Masal 2,5 l %14 13,95 TL 11,95 TL
adet
Bingo Fresh Mutlu Yuvam 2,5 l Bingo Fresh Mutlu Yuvam 2,5 l %14 13,95 TL 11,95 TL
adet
Porçöz Banyo Sprey 750 ml Porçöz Banyo Sprey 750 ml %20 9,95 TL 7,96 TL
adet
Bingo 3'lü Promosyon Oksijenli Jel- Sprey-Çamaşır Suyu 750 ml Bingo 3'lü Promosyon Oksijenli Jel- Sprey-Çamaşır Suyu 750 ml %27 25,90 TL 18,95 TL
adet
Cif Krem Amonyaklı Temizleyici 1500 ml Cif Krem Amonyaklı Temizleyici 1500 ml %10 16,50 TL 14,90 TL
adet
Ernet Süper Lavabo Aç 2x70 Ernet Süper Lavabo Aç 2x70 %25 6,95 TL 5,21 TL
adet
Carrefour Ürünleri
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Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 39,95 TL 38,90 TL
adet
Carrefour Sumak 80 g Carrefour Sumak 80 g %20 4,75 TL 3,80 TL
adet
Carrefour Karabiber Toz 90 g Carrefour Karabiber Toz 90 g %20 10,90 TL 8,72 TL
adet
Carrefour Pul Kırmızı Biber 70 g Carrefour Pul Kırmızı Biber 70 g %20 4,90 TL 3,92 TL
adet
Carrefour SUSAM 90 g Carrefour SUSAM 90 g %20 5,90 TL 4,72 TL
adet
Carrefour Kekik 25 g Carrefour Kekik 25 g %20 2,75 TL 2,20 TL
adet
Carrefour Hindistan Cevizi 50 g Carrefour Hindistan Cevizi 50 g %20 4,25 TL 3,40 TL
adet
Carrefour Limon Tuzu 85 g Carrefour Limon Tuzu 85 g %20 3,50 TL 2,80 TL
adet
Carrefour Discount Su 0,5 lt Carrefour Discount Su 0,5 lt 0,50 TL
adet
Carrefour Discount Su 5 lt Carrefour Discount Su 5 lt 2,75 TL
adet
Carrefour Discount Su 1,5 lt Carrefour Discount Su 1,5 lt 1,00 TL
adet
Carrefour Islak Mendil 56'lı Carrefour Islak Mendil 56'lı 3,65 TL
adet
Fit Yaşam
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İçim Fit Süt Kahveli 500 ml İçim Fit Süt Kahveli 500 ml %16 6,45 TL 5,45 TL
adet
İçim Laktozsuz Süt 200 ml İçim Laktozsuz Süt 200 ml %9 2,15 TL 1,95 TL
adet
İçim Fit Vanilya 500 ml İçim Fit Vanilya 500 ml %16 6,45 TL 5,45 TL
adet
İçim Fit Çikolata 500 ml İçim Fit Çikolata 500 ml %16 6,45 TL 5,45 TL
adet
İçim Light Süt 1 lt İçim Light Süt 1 lt %8 5,95 TL 5,50 TL
adet
Lipton Yeşil Çay Bergamot Aromalı Bardak Poşet 20'li Lipton Yeşil Çay Bergamot Aromalı Bardak Poşet 20'li %13 7,75 TL 6,75 TL
adet
Lipton Karanfil Tarçın Yeşil Çay 20'li Lipton Karanfil Tarçın Yeşil Çay 20'li %13 7,75 TL 6,75 TL
adet
Lipton Form Kirazlı 20'li Lipton Form Kirazlı 20'li %13 7,75 TL 6,75 TL
adet
Lipton Form Kayısılı 20'li 40 g Lipton Form Kayısılı 20'li 40 g %13 7,75 TL 6,75 TL
adet
Lipton Yeşil Çay Bardak Poşet 20'li 36 g Lipton Yeşil Çay Bardak Poşet 20'li 36 g %13 7,75 TL 6,75 TL
adet
Lipton Yeşil Çay Bardak Poşet Yaseminli 20'li Lipton Yeşil Çay Bardak Poşet Yaseminli 20'li %13 7,75 TL 6,75 TL
adet
Wasa İnce Gevrek Ekmek 270 g Wasa İnce Gevrek Ekmek 270 g 14,90 TL
adet
Organik Ürün
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Carrefour Bio Organik Yumurta 10'lu Carrefour Bio Organik Yumurta 10'lu 15,75 TL
adet
Hero Baby Organik Elmalı Şeftalili 190 g Hero Baby Organik Elmalı Şeftalili 190 g 5,65 TL
adet
Carrefour Bio Organik Yulaf Ezmesi 500 g Carrefour Bio Organik Yulaf Ezmesi 500 g 13,90 TL
adet
Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Karpuz ve Fesleğen 400 ml Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Karpuz ve Fesleğen 400 ml 19,90 TL
adet
Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Kan Portakalı ve Biberiye 400 ml Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Kan Portakalı ve Biberiye 400 ml 19,90 TL
adet
Pınar Organik Yoğurt 1000 g Pınar Organik Yoğurt 1000 g 13,50 TL
adet
Pınar Organik Süt 500 ml Pınar Organik Süt 500 ml 5,99 TL
adet
Pınar Organik Süt 200 ml Pınar Organik Süt 200 ml 3,55 TL
adet
Pınar Organik Süt 1 lt Pınar Organik Süt 1 lt 7,95 TL
adet
Pınar Organik Süt 6'lı Pınar Organik Süt 6'lı 21,35 TL
adet
Pet Shop
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ABONE OLABİLİRSİNİZ Jetix Kuzu Etli Köpek Maması 15 kg Jetix Kuzu Etli Köpek Maması 15 kg %29 119,90 TL 84,90 TL
adet
Pedigree Sığır Etli Poşet Köpek Maması 100 g Pedigree Sığır Etli Poşet Köpek Maması 100 g %25 4,95 TL 3,71 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Pedigree Biftekli Konserve Köpek Maması 400 g Pedigree Biftekli Konserve Köpek Maması 400 g %25 12,95 TL 9,71 TL
adet
Felix Jellies Sığır Etli Yaş Kedi Maması 100 g Felix Jellies Sığır Etli Yaş Kedi Maması 100 g %25 4,50 TL 3,38 TL
adet
Friskies 85 G Tavuklu Kedi Yaş Maması Friskies 85 G Tavuklu Kedi Yaş Maması %25 3,25 TL 2,44 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Felix Sığır Etli Konserve Kedi Maması 400 g Felix Sığır Etli Konserve Kedi Maması 400 g %25 12,95 TL 9,71 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Whiskas Ördek ve Yeşil Bezelyeli Kedi Maması 4x100 g Whiskas Ördek ve Yeşil Bezelyeli Kedi Maması 4x100 g %25 15,95 TL 11,96 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Enjoy Kuru Kedi Maması 15 kg (1) Enjoy Kuru Kedi Maması 15 kg %45 216,99 TL 119,90 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Whiskas Junior Tavuklu Yavru Kuru Kedi Maması 300 g Whiskas Junior Tavuklu Yavru Kuru Kedi Maması 300 g %25 11,25 TL 8,44 TL
adet
Felix Jellies Somonlu Yaş Kedi Maması 100 g Felix Jellies Somonlu Yaş Kedi Maması 100 g %25 4,50 TL 3,38 TL
adet
Friskies 85 G Somonlu Kedi Yaş Maması Friskies 85 G Somonlu Kedi Yaş Maması %25 3,25 TL 2,44 TL
adet
Friskies 85 G Sığır Etli Kedi Yaş Maması Friskies 85 G Sığır Etli Kedi Yaş Maması %25 3,25 TL 2,44 TL
adet