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Ramazanda İftar İçin Ne Lazımsa
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Carrefour Toz Şeker 2000 g Carrefour Toz Şeker 2000 g 9,75 TL
adet
Carrefour Toz Şeker 1000 g Carrefour Toz Şeker 1000 g 5,45 TL
adet
Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 39,95 TL
adet
Carrefour Gönen Baldo Pirinç 2,5 kg Carrefour Gönen Baldo Pirinç 2,5 kg 22,95 TL
adet
Carrefour Gönen Baldo Pirinç 1 kg Carrefour Gönen Baldo Pirinç 1 kg 9,75 TL
adet
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g 3,45 TL
adet
Bal Küpü Toz Şeker 1000 g Bal Küpü Toz Şeker 1000 g 6,25 TL
adet
Dr. Oetker Şekerli Vanilin 15'li Dr. Oetker Şekerli Vanilin 15'li 3,45 TL
adet
Dr. Oetker Kakao 50 g Dr. Oetker Kakao 50 g 3,45 TL
adet
Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu 15'li Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu 15'li 3,45 TL
adet
Dr. Oetker Ekşi Maya 35 g Dr. Oetker Ekşi Maya 35 g 2,10 TL
adet
Dr. Oetker Kakao 100 g Dr. Oetker Kakao 100 g 6,75 TL
adet
Ramazanda Sahur İçin Ne Lazımsa
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Sütaş Kaymaksız Yoğurt 2 kg Sütaş Kaymaksız Yoğurt 2 kg %13 14,95 TL 12,95 TL
adet
Sek Kaymaksız Yoğurt Günlük Sütten 3 kg Sek Kaymaksız Yoğurt Günlük Sütten 3 kg %18 16,95 TL 13,95 TL
adet
İçim Doğal Kaymaksız Yoğurt 2000 g İçim Doğal Kaymaksız Yoğurt 2000 g 12,95 TL
adet
Sek Tereyağı 1000 g Sek Tereyağı 1000 g %17 69,95 TL 57,95 TL
adet
Sütaş Yayık Tereyağ 250 g Sütaş Yayık Tereyağ 250 g %8 19,95 TL 18,45 TL
adet
Sütaş Folyo Tereyağı 250 g Sütaş Folyo Tereyağı 250 g %8 19,95 TL 18,45 TL
adet
Carrefour Tereyağı 1 kg Carrefour Tereyağı 1 kg 39,95 TL
adet
Teremyağ Paket Margarin 250 g Teremyağ Paket Margarin 250 g %20 3,95 TL 3,16 TL
adet
İçim Laktozsuz Süt 200 ml İçim Laktozsuz Süt 200 ml %9 2,15 TL 1,95 TL
adet
İçim Organik Süt 1 lt İçim Organik Süt 1 lt %16 8,25 TL 6,95 TL
adet
Sek Tam Yağlı Süt 1 lt Sek Tam Yağlı Süt 1 lt %20 5,95 TL 4,75 TL
adet
İçim Yarım Yağlı Süt 4x1 lt İçim Yarım Yağlı Süt 4x1 lt 19,15 TL 18,90 TL
adet
Hijyen İçin Ne Lazımsa
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Carrefour Arap Sabunu 3 kg Carrefour Arap Sabunu 3 kg 19,50 TL
adet
Carrefour Yüzey Temizleyici Bahar Çiçeği 3 l Carrefour Yüzey Temizleyici Bahar Çiçeği 3 l 11,00 TL
adet
Carrefour Ahşap Temizleyici 1 lt Carrefour Ahşap Temizleyici 1 lt 6,95 TL
adet
Carrefour Yüzey Temizleyici Lavanta 3 l Carrefour Yüzey Temizleyici Lavanta 3 l 11,00 TL
adet
Carrefour Yüzey Temizleyici Lavanta 1 l Carrefour Yüzey Temizleyici Lavanta 1 l 3,65 TL
adet
Carrefour Yüzey Temizleyici Bahar Çiçeği 1 l Carrefour Yüzey Temizleyici Bahar Çiçeği 1 l 3,65 TL
adet
Carrefour Bulaşık Süngeri Oluklu Tek Carrefour Bulaşık Süngeri Oluklu Tek 1,35 TL
adet
Carrefour Renkli Oluklu Bulaşık Süngeri 5'li Carrefour Renkli Oluklu Bulaşık Süngeri 5'li 3,75 TL
adet
Carrefour Bulaşık Süngeri Klasik Tek (1) Carrefour Bulaşık Süngeri Klasik Tek 1,35 TL
adet
Carrefour Bulaşık Süngeri 5'li Renkli Carrefour Bulaşık Süngeri 5'li Renkli 3,75 TL
adet
Carrefour Yağ Çözücü Sprey 750 ml Carrefour Yağ Çözücü Sprey 750 ml 4,45 TL
adet
Carrefour Arap Sabunu 900 ml Carrefour Arap Sabunu 900 ml 6,50 TL
adet
Organik Ürün
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Carrefour Bio Organik Yumurta 10'lu Carrefour Bio Organik Yumurta 10'lu 15,75 TL
adet
Hero Baby Organik Elmalı Şeftalili 190 g Hero Baby Organik Elmalı Şeftalili 190 g 5,65 TL
adet
Carrefour Bio Organik Yulaf Ezmesi 500 g Carrefour Bio Organik Yulaf Ezmesi 500 g 13,90 TL
adet
Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Greyfur ve Kekik 400 ml Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Greyfur ve Kekik 400 ml 19,90 TL
adet
Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Karpuz ve Fesleğen 400 ml Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Karpuz ve Fesleğen 400 ml 19,90 TL
adet
Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Kan Portakalı ve Biberiye 400 ml Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Kan Portakalı ve Biberiye 400 ml 19,90 TL
adet
Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Frenk Üzümü ve Nane 400 ml Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Frenk Üzümü ve Nane 400 ml 19,90 TL
adet
Pınar Organik Yoğurt 1000 g Pınar Organik Yoğurt 1000 g %6 13,50 TL 12,75 TL
adet
Pınar Organik Süt 500 ml Pınar Organik Süt 500 ml 5,25 TL
adet
Pınar Organik Süt 200 ml Pınar Organik Süt 200 ml 3,50 TL
adet
Pınar Organik Süt 1 lt Pınar Organik Süt 1 lt 7,95 TL
adet
Pınar Organik Süt 6'lı Pınar Organik Süt 6'lı 20,80 TL
adet
Pet Shop
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Pedigree Sığır Etli Poşet Köpek Maması 100 g Pedigree Sığır Etli Poşet Köpek Maması 100 g %25 4,95 TL 3,71 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Pedigree Tavuklu Konserve Köpek Maması 400 g Pedigree Tavuklu Konserve Köpek Maması 400 g %25 11,50 TL 8,63 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Pedigree Biftekli Konserve Köpek Maması 400 g Pedigree Biftekli Konserve Köpek Maması 400 g %25 11,50 TL 8,63 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Pedigree Junior Dana Etli Köpek Maması 400 g Pedigree Junior Dana Etli Köpek Maması 400 g %25 11,50 TL 8,63 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Jetix Kuzu Etli Köpek Maması 15 kg Jetix Kuzu Etli Köpek Maması 15 kg %33 119,90 TL 79,99 TL
adet
Pati Tavuklu Köpek Yardım Maması 150 g (2) Pati Tavuklu Köpek Yardım Maması 150 g 2,25 TL
adet
Pedigree Biscrok Ödül Maması 200 g Pedigree Biscrok Ödül Maması 200 g %25 11,95 TL 8,96 TL
adet
Pedigree Rodeo 8'li Ödül Maması 140 g Pedigree Rodeo 8'li Ödül Maması 140 g %25 14,95 TL 11,21 TL
adet
Pedigree Ödül Maması 500 g Pedigree Ödül Maması 500 g %25 24,95 TL 18,71 TL
adet
Pedigree Rodeo Ödül Maması 70 g Pedigree Rodeo Ödül Maması 70 g %25 8,75 TL 6,56 TL
adet
Pedigree Jumbone Small Ödül Maması Pedigree Jumbone Small Ödül Maması %25 10,75 TL 8,06 TL
adet
Jungle Muhabbet Yemi Gurme 400 g Jungle Muhabbet Yemi Gurme 400 g 14,99 TL
adet