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Dana Kıyma (%14-%20 Yağ) kg Dana Kıyma (%14-%20 Yağ) kg %16 44,90 TL 37,90 TL
kg
Kuzu Gerdan kg Kuzu Gerdan kg 45,90 TL
kg
Dana Döş Sarma kg (1) Dana Döş Sarma kg %22 49,90 TL 38,90 TL
kg
Dana Kuşbaşı kg Dana Kuşbaşı kg %19 51,90 TL 41,90 TL
kg
Dana Kıymalık Parça Dana Kıymalık Parça %10 51,90 TL 46,90 TL
kg
Kuzu İncik kg Kuzu İncik kg 63,90 TL
kg
Dana Tas Kebabı kg Dana Tas Kebabı kg 65,90 TL
kg
Kuzu Kol Kemiksiz kg Kuzu Kol Kemiksiz kg 67,90 TL
kg
Kuzu But Kemiksiz Kuzu But Kemiksiz 71,90 TL
kg
Kuzu Külbastı kg Kuzu Külbastı kg 81,90 TL
kg
Kuzu Biftek kg Kuzu Biftek kg 81,90 TL
kg
Kuzu Pirzola kg Kuzu Pirzola kg 94,90 TL
kg
Anne & Bebek
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Carrefour Islak Mendil 56'lı Carrefour Islak Mendil 56'lı 3,25 TL
adet
Johnson's Baby Shampoo 200 ml Johnson's Baby Shampoo 200 ml 8,90 TL
adet
Dalin Bebek Şampuanı 1000 ml Dalin Bebek Şampuanı 1000 ml 21,90 TL
adet
Sleepy Natural Junior 5 Beden 24'lü Sleepy Natural Junior 5 Beden 24'lü 29,95 TL
adet
Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 5 Beden Junior Ekonomik Paket 29 Adet Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 5 Beden Junior Ekonomik Paket 29 Adet 52,50 TL
adet
Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 4+ Beden Maxi Plus Ekonomik Paket 34 Adet Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 4+ Beden Maxi Plus Ekonomik Paket 34 Adet 52,50 TL
adet
Molfix Süper Fırsat Paket 5 Beden 60'lı Molfix Süper Fırsat Paket 5 Beden 60'lı 69,95 TL
adet
Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 5 Beden Junior Fırsat Paketi 46 Adet Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 5 Beden Junior Fırsat Paketi 46 Adet %26 76,95 TL 56,90 TL
adet
Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 4+ Beden Maxi Plus Fırsat Paketi 54 Adet Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 4+ Beden Maxi Plus Fırsat Paketi 54 Adet %26 76,95 TL 56,90 TL
adet
Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 4 Beden Maxi Fırsat Paketi 60 Adet (1) Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 4 Beden Maxi Fırsat Paketi 60 Adet %26 76,95 TL 56,90 TL
adet
Prima Aktif Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 5 Beden 62'li Prima Aktif Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 5 Beden 62'li 83,90 TL
adet
Prima Bebek Bezi Premium Care 1 Beden Yenidoğan Ekonomik Paket 92 Adet Prima Bebek Bezi Premium Care 1 Beden Yenidoğan Ekonomik Paket 92 Adet %29 86,90 TL 61,90 TL
adet
Fit Yaşam
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Kampanyalı Nestle Nesfit Bitter Çikolatalı Tam Tahıllı Bar 23,5 g Nestle Nesfit Bitter Çikolatalı Tam Tahıllı Bar 23,5 g 2,95 TL
adet
Kampanyalı Nestle Nesfit Çilekli Tam Tahıllı Bar 23,5 g Nestle Nesfit Çilekli Tam Tahıllı Bar 23,5 g 2,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli Yoğurt – Muhteşem Tohumlar (Fındık&Kinoa&Buğday) 140 g Activia Doğal Probiyotikli Yoğurt – Muhteşem Tohumlar (Fındık&Kinoa&Buğday) 140 g 4,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli Yoğurt – Muhteşem Tohumlar (Badem&Chia&Çavdar) 140 g Activia Doğal Probiyotikli Yoğurt – Muhteşem Tohumlar (Badem&Chia&Çavdar) 140 g 4,95 TL
adet
Ülker Metro Protein Bar 50 g x 1 Ülker Metro Protein Bar 50 g x 1 5,00 TL
adet
Danone Protein Yoğurt Ananaslı 180 g Danone Protein Yoğurt Ananaslı 180 g 5,95 TL
adet
Danone Protein Yoğurt Hindistan Cevizli 180 g Danone Protein Yoğurt Hindistan Cevizli 180 g 5,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli Çilekli Yoğurt 4x100 g Activia Doğal Probiyotikli Çilekli Yoğurt 4x100 g 7,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli Ananaslı Yoğurt 4x100 g Activia Doğal Probiyotikli Ananaslı Yoğurt 4x100 g 7,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli İncir&Ceviz&Tahıllı Yoğurt 4x100 g Activia Doğal Probiyotikli İncir&Ceviz&Tahıllı Yoğurt 4x100 g 7,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli Sade Yoğurt 4x100 g Activia Doğal Probiyotikli Sade Yoğurt 4x100 g 7,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli Orman Meyveli Yoğurt 4x100 g Activia Doğal Probiyotikli Orman Meyveli Yoğurt 4x100 g 7,95 TL
adet
Organik Ürün
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Hero Baby Organik Erik Püresi Hero Baby Organik Erik Püresi 4,50 TL
adet
Hero Baby Organik Kayısılı Muzlu Ek Gıda 120 g Hero Baby Organik Kayısılı Muzlu Ek Gıda 120 g 4,50 TL
adet
Hero Baby Organik Sütlaç Ek Gıda 120 g Hero Baby Organik Sütlaç Ek Gıda 120 g 4,50 TL
adet
Hero Baby Organik Muzlu Armutlu Yulaflı Ek Gıda Hero Baby Organik Muzlu Armutlu Yulaflı Ek Gıda 4,50 TL
adet
Hero Baby Organik Karışık Meyve Püresi 120 g Hero Baby Organik Karışık Meyve Püresi 120 g 4,50 TL
adet
Hero Baby Organik Elma Püresi 120 g Hero Baby Organik Elma Püresi 120 g 4,50 TL
adet
Hero Baby Organik Elmalı Şeftali Ek Gıda 120 g Hero Baby Organik Elmalı Şeftali Ek Gıda 120 g 4,50 TL
adet
Pınar Organik Süt 1 lt Pınar Organik Süt 1 lt 7,60 TL
adet
Pınar Organik Yoğurt 4X125 g Pınar Organik Yoğurt 4X125 g 9,95 TL
adet
Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Yulaflı Elmalı Kaşık Maması Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Yulaflı Elmalı Kaşık Maması 17,50 TL
adet
Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Yulaflı Muzlu Kaşık Maması Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Yulaflı Muzlu Kaşık Maması 17,50 TL
adet
Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Pekmezli Kaşık Maması Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Pekmezli Kaşık Maması 17,50 TL
adet
Pet Shop
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Felix Jellies Sığır Etli Kedi Yaş Mama 100 g Felix Jellies Sığır Etli Kedi Yaş Mama 100 g 4,50 TL
adet
Felix Jellies Somonlu Kedi Yaş Mama 100 g Felix Jellies Somonlu Kedi Yaş Mama 100 g 4,50 TL
adet
Proline Ördekli Poşet Mama 100 g Proline Ördekli Poşet Mama 100 g 4,75 TL
adet
Proline Dana Etli Konserve Köpek Maması 415 g Proline Dana Etli Konserve Köpek Maması 415 g 9,99 TL
adet
Whiskas Junior Tavuklu 300 g Kuru Mama Yavru Whiskas Junior Tavuklu 300 g Kuru Mama Yavru 10,75 TL
adet
Pedigree Biftekli Konserve 400 g Pedigree Biftekli Konserve 400 g 11,50 TL
adet
Felix Sığır Etli Kedi Konserve 400 g Felix Sığır Etli Kedi Konserve 400 g %25 12,95 TL 9,71 TL
adet
Felix Tavuklu Kedi Konserve 400 g Felix Tavuklu Kedi Konserve 400 g %25 12,95 TL 9,71 TL
adet
Felix Somonlu ve Alabalıklı Kedi Konserve 400 g Felix Somonlu ve Alabalıklı Kedi Konserve 400 g %25 12,95 TL 9,71 TL
adet
Enjoy Kedi Maması 1 kg Enjoy Kedi Maması 1 kg %31 14,50 TL 9,99 TL
adet
Proline Kuru Kedi Maması 1,5 kg Proline Kuru Kedi Maması 1,5 kg 38,99 TL
adet
Proline Etli Kedi Mama 1,5 kg Proline Etli Kedi Mama 1,5 kg 38,99 TL
adet
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