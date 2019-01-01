Hızlı gelsin siparişlerinizin teslimatını hızlı kuryelerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.Bu nedenle siparişinizde yer alan ürünlerin miktarı kurye araçlarımızın güvenli taşıma kapasitesi ile sınırlanmaktadır.
İhtiyacınız olan ürünlerin tamamını tek bir Hızlı Gelsin siparişi ile satın alamıyorsanız, siparişinizi bir kaç farklı sipariş vererek satın alabilirsiniz.
Bu ürünü eklerseniz Hızlı Gelsin ile getirebileceğimiz limiti aşacağınız için ürünü sepetinize ekleyemiyoruz.
Bu ürünü de hızlı gelsin ile almak istiyorsanız, bu sepetinizin siparişini verip, yeni bir sipariş oluşturabilirsiniz.
Siparişiniz acil değil ise hızlı moddan çıkarak sepetinize istediğiniz kadar ürün ekleyebilirsiniz.
Hızlı gelsin özelliğinden 11:00-19:00 saatleri arasında faydalanabilirsiniz.
Siparişiniz Hızlı Gelsin’de belli ürünleri sizlere sunabilmekteyiz. Dolayısı ile aşağıdaki ürünler sepetinizden çıkartılacaktır.