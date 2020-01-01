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Kuzu Kuşbaşı kg Kuzu Kuşbaşı kg 78,90 TL
kg
Kuzu İncik kg Kuzu İncik kg 66,90 TL
kg
Kuzu Pirzola kg Kuzu Pirzola kg 105,90 TL
kg
Kuzu Külbastı kg Kuzu Külbastı kg 84,90 TL
kg
Kuzu But Kemiksiz Kuzu But Kemiksiz 76,90 TL
kg
Kuzu Kol Kemiksiz kg Kuzu Kol Kemiksiz kg 73,90 TL
kg
Kuzu Biftek kg Kuzu Biftek kg 84,90 TL
kg
Kuzu Gerdan kg Kuzu Gerdan kg 48,90 TL
kg
Dana Tas Kebabı kg (1) Dana Tas Kebabı kg %19 73,90 TL 59,90 TL
kg
Dana Döş Sarma kg (1) Dana Döş Sarma kg %11 52,90 TL 46,90 TL
kg
Dana Sote kg Dana Sote kg %19 73,90 TL 59,90 TL
kg
Dana Antrikot kg Dana Antrikot kg %11 89,90 TL 79,90 TL
kg
Anne & Bebek
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Carrefour Islak Mendil 56'lı Carrefour Islak Mendil 56'lı 3,25 TL
adet
Dalin Bebek Şampuanı Klasik 700 + 200 ml Dalin Bebek Şampuanı Klasik 700 + 200 ml %20 21,90 TL 17,52 TL
adet
Johnson's Baby Shampoo 200 ml Johnson's Baby Shampoo 200 ml 8,90 TL
adet
Prima Premium Care Prematüre 30'lu Prima Premium Care Prematüre 30'lu %25 29,90 TL 22,43 TL
adet
Prima Premium Care Ekonomik Yeni Doğan 70'li Prima Premium Care Ekonomik Yeni Doğan 70'li %25 86,90 TL 65,18 TL
adet
Prima AB Mega Fırsat Paketi 5 Beden 62'li Prima AB Mega Fırsat Paketi 5 Beden 62'li %8 79,90 TL 73,90 TL
adet
Sleepy Natural Junior 5 Beden 24'lü Sleepy Natural Junior 5 Beden 24'lü 29,95 TL
adet
Molfix Süper Fırsat Paket 5 Beden 60'lı Molfix Süper Fırsat Paket 5 Beden 60'lı 69,95 TL
adet
Prima AB Fırsat Paketi 5 Beden 46'lı Prima AB Fırsat Paketi 5 Beden 46'lı 69,90 TL
adet
Prima AB Mega Fırsat Paketi 4+ Beden68'li Prima AB Mega Fırsat Paketi 4+ Beden68'li %8 79,90 TL 73,90 TL
adet
Prima AB Mega Fırsat Paketi 4 Beden 74'lü Prima AB Mega Fırsat Paketi 4 Beden 74'lü %8 79,90 TL 73,90 TL
adet
Prima AB Fırsat Paketi 4+ Beden 50'li Prima AB Fırsat Paketi 4+ Beden 50'li 69,90 TL
adet
Fit Yaşam
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Nestle Nesfit Bitter Çikolatalı Tam Tahıllı Bar 23,5 g Nestle Nesfit Bitter Çikolatalı Tam Tahıllı Bar 23,5 g 2,95 TL
adet
Nestle Nesfit Çilekli Tam Tahıllı Bar 23,5 g Nestle Nesfit Çilekli Tam Tahıllı Bar 23,5 g 2,95 TL
adet
Ülker Metro Protein Bar 50 g x 1 Ülker Metro Protein Bar 50 g x 1 5,00 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli Ananaslı Yoğurt 4x100 g Activia Doğal Probiyotikli Ananaslı Yoğurt 4x100 g 7,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli Çilekli Yoğurt 4x100 g Activia Doğal Probiyotikli Çilekli Yoğurt 4x100 g 7,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli İncir&Ceviz&Tahıllı Yoğurt 4x100 g Activia Doğal Probiyotikli İncir&Ceviz&Tahıllı Yoğurt 4x100 g 7,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli Sade Yoğurt 4x100 g Activia Doğal Probiyotikli Sade Yoğurt 4x100 g 7,95 TL
adet
Activia Doğal Probiyotikli Karıştır&Atıştır Çilekli – Tam Buğday Gevrekli 140 g Activia Doğal Probiyotikli Karıştır&Atıştır Çilekli – Tam Buğday Gevrekli 140 g 4,45 TL
adet
Danone Activia Kayısılı 4x100 g Danone Activia Kayısılı 4x100 g 7,95 TL
adet
İçim Fit Süt Kahveli 500 ml İçim Fit Süt Kahveli 500 ml %16 6,45 TL 5,45 TL
adet
İçim Laktozsuz Süt 200 ml İçim Laktozsuz Süt 200 ml %9 2,15 TL 1,95 TL
adet
İçim Fit Süt Kahveli 250 ml İçim Fit Süt Kahveli 250 ml %27 4,75 TL 3,45 TL
adet
Organik Ürün
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Hero Baby Organik Erik Püresi Hero Baby Organik Erik Püresi 3,95 TL
adet
Hero Baby Organik Kayısılı Muzlu Ek Gıda 120 g Hero Baby Organik Kayısılı Muzlu Ek Gıda 120 g 3,95 TL
adet
Hero Baby Organik Sütlaç Ek Gıda 120 g Hero Baby Organik Sütlaç Ek Gıda 120 g 3,95 TL
adet
Hero Baby Organik Muzlu Armutlu Yulaflı Ek Gıda Hero Baby Organik Muzlu Armutlu Yulaflı Ek Gıda 3,95 TL
adet
Hero Baby Organik Karışık Meyve Püresi 120 g Hero Baby Organik Karışık Meyve Püresi 120 g 3,95 TL
adet
Hero Baby Organik Elmalı Şeftali Ek Gıda 120 g Hero Baby Organik Elmalı Şeftali Ek Gıda 120 g 3,95 TL
adet
Hero Baby Organik Elma Püresi 120 g Hero Baby Organik Elma Püresi 120 g 3,95 TL
adet
Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Yulaflı Elmalı Kaşık Maması Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Yulaflı Elmalı Kaşık Maması 17,50 TL
adet
Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Yulaflı Muzlu Kaşık Maması Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Yulaflı Muzlu Kaşık Maması 17,50 TL
adet
Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Pekmezli Kaşık Maması Hero Baby Organik Sütlü Buğdaylı Pekmezli Kaşık Maması 17,50 TL
adet
Carrefour Bio Organik Yulaf Ezmesi 500 g Carrefour Bio Organik Yulaf Ezmesi 500 g 13,90 TL
adet
Pınar Organik Yoğurt 1000 g Pınar Organik Yoğurt 1000 g 13,50 TL
adet
Pet Shop
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Proline Dana Etli Konserve Köpek Maması 415 g Proline Dana Etli Konserve Köpek Maması 415 g 9,99 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Pedigree Biftekli Konserve Köpek Maması 400 g Pedigree Biftekli Konserve Köpek Maması 400 g 11,50 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Enjoy Kuzu Etli ve Pirinçli Köpek Maması 15 kg Enjoy Kuzu Etli ve Pirinçli Köpek Maması 15 kg %21 139,99 TL 109,99 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Bestpet Somonlu Jöle Konserve Kedi Maması 415 g Bestpet Somonlu Jöle Konserve Kedi Maması 415 g %30 10,90 TL 7,63 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Enjoy Yetişkin Kedi Maması 1 kg Enjoy Yetişkin Kedi Maması 1 kg %24 16,99 TL 12,99 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Bestpet Sığır Etli Jöle Konserve Kedi Maması 415 g Bestpet Sığır Etli Jöle Konserve Kedi Maması 415 g %30 10,90 TL 7,63 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Proline Kuru Kedi Maması 1,5 kg Proline Kuru Kedi Maması 1,5 kg 39,99 TL
adet
Felix Jellies Sığır Etli Yaş Kedi Maması 100 g Felix Jellies Sığır Etli Yaş Kedi Maması 100 g 4,50 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Felix Sığır Etli Konserve Kedi Maması 400 g Felix Sığır Etli Konserve Kedi Maması 400 g 12,95 TL
adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Whiskas Junior Tavuklu Yavru Kuru Kedi Maması 300 g Whiskas Junior Tavuklu Yavru Kuru Kedi Maması 300 g 10,75 TL
adet
Felix Jellies Somonlu Yaş Kedi Maması 100 g Felix Jellies Somonlu Yaş Kedi Maması 100 g 4,50 TL
adet
Proline Ördekli Poşet Kedi Maması Mama 100 g Proline Ördekli Poşet Kedi Maması Mama 100 g 4,75 TL
adet