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Anne & Bebek
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At Sepete Uni Baby Sweet Summer Islak Mendil 3 x 52 Adet Uni Baby Sweet Summer Islak Mendil 3 x 52 Adet %52 18,90 TL 9,00 TL

(0,06 TL / adet)

adet
Prima Külot Bebek Bezi 4 Beden Maxi Fırsat Paketi 62 Adet Prima Külot Bebek Bezi 4 Beden Maxi Fırsat Paketi 62 Adet %40 99,75 TL 59,85 TL

(0,97 TL / adet)

adet
Prima Premium Care Külot Bez İkiz 5 Beden 34'lü Prima Premium Care Külot Bez İkiz 5 Beden 34'lü %40 94,50 TL 56,70 TL

(1,70 TL / adet)

adet
Prima Külot Bez Fırsat Paketi 6 Beden 45'li Prima Külot Bez Fırsat Paketi 6 Beden 45'li %40 99,75 TL 59,85 TL

(1,33 TL / adet)

adet
Prima Külot Bez Tekli Pkt 7 Numara 14'lü Prima Külot Bez Tekli Pkt 7 Numara 14'lü %40 39,90 TL 23,94 TL

(1,71 TL / adet)

adet
Prima Premium Care Külot Bez İkiz 6 Beden 28'li Prima Premium Care Külot Bez İkiz 6 Beden 28'li %40 94,50 TL 56,70 TL

(2,00 TL / adet)

adet
Uni Baby Yenidoğan Islak Mendil 3'lü 40'lı Uni Baby Yenidoğan Islak Mendil 3'lü 40'lı %33 38,75 TL 25,90 TL

(0,20 TL / adet)

adet
Solo Islak Havlu 90'lı Solo Islak Havlu 90'lı %29 9,70 TL 6,90 TL

adet
Prima Premium Care Fırsat 3 Beden 96'lı Prima Premium Care Fırsat 3 Beden 96'lı %20 144,90 TL 115,92 TL

(1,21 TL / adet)

adet
Prima Premium Care Fırsat 5 Beden 74'lü Prima Premium Care Fırsat 5 Beden 74'lü %20 144,90 TL 115,92 TL

(1,57 TL / adet)

adet
Prima Premium Care Fırsat 4 Beden 84'lü Prima Premium Care Fırsat 4 Beden 84'lü %20 144,90 TL 115,92 TL

(1,38 TL / adet)

adet
Prima Premium Care Fırsat 6 Beden 62'li Prima Premium Care Fırsat 6 Beden 62'li %20 144,90 TL 115,92 TL

(1,87 TL / adet)

adet
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Scotch Brite Yeşil Oluklu Sünger 8'li Scotch Brite Yeşil Oluklu Sünger 8'li %40 23,50 TL 14,10 TL

(1,80 TL / adet)

adet
Scotch Brite Yeşil Oluklu Sünger 5'li Scotch Brite Yeşil Oluklu Sünger 5'li %40 19,25 TL 11,55 TL

(2,31 TL / adet)

adet
Scotch Brite Klasik 5'li Sünger Scotch Brite Klasik 5'li Sünger %40 19,25 TL 11,55 TL

(2,31 TL / adet)

adet
Scotch Brite Yeşil Klasik Sünger 8'li Scotch Brite Yeşil Klasik Sünger 8'li %40 23,50 TL 14,10 TL

(1,80 TL / adet)

adet
Scotch Brite Ultra Konfor Yeşil Sünger 2'li Scotch Brite Ultra Konfor Yeşil Sünger 2'li %40 11,95 TL 7,17 TL

(3,59 TL / adet)

adet
Cillit Bang750 ml Yağ Çözücü Sprey Cillit Bang750 ml Yağ Çözücü Sprey %35 22,95 TL 14,90 TL

adet
Cillit Bang 750 ml Kireç Sökücü Sprey Cillit Bang 750 ml Kireç Sökücü Sprey %35 22,95 TL 14,90 TL

adet
Cif Jel Tüm Yüzeyler Yasemin Ferahlığı 1500 ml Cif Jel Tüm Yüzeyler Yasemin Ferahlığı 1500 ml %25 20,75 TL 15,56 TL

adet
Cif Tüm Yüzeyler Bahar Ferahlığı 1500 ml Cif Tüm Yüzeyler Bahar Ferahlığı 1500 ml %25 20,75 TL 15,56 TL

adet
Cif Jel Tüm Yüzeyler Çiçek Ferahlığı 750 ml Cif Jel Tüm Yüzeyler Çiçek Ferahlığı 750 ml %25 12,95 TL 9,71 TL

adet
Cif Jel Tüm Yüzeyler Bahar Ferahlığı 750 ml Cif Jel Tüm Yüzeyler Bahar Ferahlığı 750 ml %25 12,95 TL 9,71 TL

adet
Cif Sprey Perfect Power Kireç & Pas 435 ml Cif Sprey Perfect Power Kireç & Pas 435 ml %20 24,90 TL 19,90 TL

adet
Carrefour Ürünleri
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Carrefour Yumuşatıcı Bahar Çiçeği 3 l Carrefour Yumuşatıcı Bahar Çiçeği 3 l %25 10,95 TL 8,21 TL

adet
Carrefour Yumuşatıcı Okyanus Ferahlığı 3 l Carrefour Yumuşatıcı Okyanus Ferahlığı 3 l %25 10,95 TL 8,21 TL

adet
Carrefour Yumuşatıcı Lavanta 3 l Carrefour Yumuşatıcı Lavanta 3 l %25 10,95 TL 8,21 TL

adet
Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 49,90 TL

adet
Carrefour Discount Su 0,5 lt Carrefour Discount Su 0,5 lt 0,50 TL

adet
Carrefour Discount Su 5 lt Carrefour Discount Su 5 lt 2,75 TL

adet
Carrefour Discount Su 1,5 lt Carrefour Discount Su 1,5 lt 1,00 TL

adet
Carrefour Islak Mendil 56'lı Carrefour Islak Mendil 56'lı 3,80 TL

adet
Carrefour Orta Boy Çöp Torbası 55x60 cm Carrefour Orta Boy Çöp Torbası 55x60 cm 5,90 TL

(0,30 TL / adet)

adet
Carrefour Küçük Boy Çöp Torbası 40x50 cm Carrefour Küçük Boy Çöp Torbası 40x50 cm 6,50 TL

(0,20 TL / adet)

adet
Carrefour 15'li Büzgülü Çöp Torbası 65x70 cm Carrefour 15'li Büzgülü Çöp Torbası 65x70 cm 12,50 TL

(1,30 TL / adet)

adet
Carrefour 10'lu Büyük Boy Çöp Torbası 65x80 cm Carrefour 10'lu Büyük Boy Çöp Torbası 65x80 cm 5,90 TL

(0,60 TL / adet)

adet
Fit Yaşam
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Pınar Protein Laktozsuz Vanilyalı Süt 500 ml Pınar Protein Laktozsuz Vanilyalı Süt 500 ml %13 7,40 TL 6,45 TL

adet
Pınar Protein Laktozsuz Kakaolu Süt 500 ml Pınar Protein Laktozsuz Kakaolu Süt 500 ml %13 7,40 TL 6,45 TL

adet
Pınar Protein Çilekli Süt 500 ml Pınar Protein Çilekli Süt 500 ml %13 7,40 TL 6,45 TL

adet
Pınar Protein Yer Fıstığı & Muz Aromalı Süt 500 ml Pınar Protein Yer Fıstığı & Muz Aromalı Süt 500 ml %13 7,40 TL 6,45 TL

adet
Doğadan Yeşil Çay Yeseminli 20x1,75 g Doğadan Yeşil Çay Yeseminli 20x1,75 g %11 8,95 TL 7,95 TL

adet
Doğadan Yeşil Çay A,C,E Vitaminli 20x1,75 g Doğadan Yeşil Çay A,C,E Vitaminli 20x1,75 g %11 8,95 TL 7,95 TL

adet
Doğadan Yeşil Çay 20x1,75 g Doğadan Yeşil Çay 20x1,75 g %11 8,95 TL 7,95 TL

adet
İçim Fit Süt Kahveli 500 ml İçim Fit Süt Kahveli 500 ml %8 6,45 TL 5,95 TL

adet
İçim Fit Vanilya 500 ml İçim Fit Vanilya 500 ml %8 6,45 TL 5,95 TL

adet
İçim Light Süt 1 lt İçim Light Süt 1 lt %8 5,95 TL 5,50 TL

adet
Wasa İnce Gevrek Ekmek (Crispbread Delikatess) 270 g Wasa İnce Gevrek Ekmek (Crispbread Delikatess) 270 g 14,90 TL

adet
Wasa Sade Gevrek Ekmek 275 g Wasa Sade Gevrek Ekmek 275 g 14,90 TL

adet
Organik Ürün
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Kemal Kükrer Organik Nar Ekşisi Cam 250 ml Kemal Kükrer Organik Nar Ekşisi Cam 250 ml %25 34,95 TL 26,21 TL

adet
Carrrefour Bio Organik İç Fındık 140 g Carrrefour Bio Organik İç Fındık 140 g %25 18,45 TL 13,90 TL

adet
Organik Elma Sirkesi Cam 500 ml (1) Organik Elma Sirkesi Cam 500 ml %25 24,90 TL 18,68 TL

adet
Pınar Organik Süt 1 lt Pınar Organik Süt 1 lt %11 8,95 TL 7,95 TL

adet
Carrefour Bio Organik Yumurta 10'lu Carrefour Bio Organik Yumurta 10'lu 15,75 TL

(1,58 TL / adet)

adet
Carrefour Bio Organik Nar Suyu 250 ml Carrefour Bio Organik Nar Suyu 250 ml 5,25 TL

adet
Carrefour Bio Organik Kayısı Suyu 250 ml Carrefour Bio Organik Kayısı Suyu 250 ml 5,25 TL

adet
Carrefour Bio Organik Karpuz Çilek Hindiztan Cevizi Suyu 250 ml Carrefour Bio Organik Karpuz Çilek Hindiztan Cevizi Suyu 250 ml 6,25 TL

adet
Carrefour Bio Organik Elma Suyu 250 ml Carrefour Bio Organik Elma Suyu 250 ml 5,25 TL

adet
Carrefour Bio Organik Elma İncir Vişne Suyu 250 ml Carrefour Bio Organik Elma İncir Vişne Suyu 250 ml 6,25 TL

adet
Pet Shop
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ABONE OLABİLİRSİNİZ Enjoy Kuzu Etli ve Pirinçli Köpek Maması 15 kg Enjoy Kuzu Etli ve Pirinçli Köpek Maması 15 kg 164,90 TL

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ABONE OLABİLİRSİNİZ Whiskas Tavuklu Sebzeli Kuru Kedi Maması 300 g Whiskas Tavuklu Sebzeli Kuru Kedi Maması 300 g 11,25 TL

adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Pedigree Biftekli Konserve Köpek Maması 400 g Pedigree Biftekli Konserve Köpek Maması 400 g 12,95 TL

adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Pedigree Tavuklu Konserve Köpek Maması 400 g Pedigree Tavuklu Konserve Köpek Maması 400 g 12,95 TL

adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Pedigree Multipack Biftek & Kuzu - Hindi & Havuç Köpek Poşet Köpek Maması 4x100 g Pedigree Multipack Biftek & Kuzu - Hindi & Havuç Köpek Poşet Köpek Maması 4x100 g 15,95 TL

adet
Pedigree Ödül Maması 500 g Pedigree Ödül Maması 500 g 25,95 TL

adet
Felix Jellies Sığır Etli Yaş Kedi Maması 100 g Felix Jellies Sığır Etli Yaş Kedi Maması 100 g 4,50 TL

adet
ABONE OLABİLİRSİNİZ Whiskas Junior Tavuklu Yavru Kuru Kedi Maması 300 g Whiskas Junior Tavuklu Yavru Kuru Kedi Maması 300 g 11,25 TL

adet
Whiskas Güveç Yavru 85 G 4 Lü Whiskas Güveç Yavru 85 G 4 Lü 15,95 TL