Hızlı gelsin siparişlerinizin teslimatını hızlı kuryelerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.Bu nedenle siparişinizde yer alan ürünlerin miktarı kurye araçlarımızın güvenli taşıma kapasitesi ile sınırlanmaktadır.
İhtiyacınız olan ürünlerin tamamını tek bir Hızlı Gelsin siparişi ile satın alamıyorsanız, siparişinizi bir kaç farklı sipariş vererek satın alabilirsiniz.
Bu ürünü eklerseniz Hızlı Gelsin ile getirebileceğimiz limiti aşacağınız için ürünü sepetinize ekleyemiyoruz.
Bu ürünü de hızlı gelsin ile almak istiyorsanız, bu sepetinizin siparişini verip, yeni bir sipariş oluşturabilirsiniz.
Siparişiniz acil değil ise hızlı moddan çıkarak sepetinize istediğiniz kadar ürün ekleyebilirsiniz.
Hızlı gelsin özelliğinden 11:00-19:00 saatleri arasında faydalanabilirsiniz.
Siparişiniz Hızlı Gelsin’de belli ürünleri sizlere sunabilmekteyiz. Dolayısı ile aşağıdaki ürünler sepetinizden çıkartılacaktır.
Şeker gibi indirimler CarrefourSA.com’da devam ediyor.
- 100 TL’ye 5 TL indirim kuponunuz: BAYRAM5
- 250 TL’ye 25 TL indirim kuponunuz: BAYRAM25
- 400 TL’ye 50 TL indirim kuponunuz: BAYRAM50
- 500 TL’ye 80 TL indirim kuponunuz: BAYRAM80
Kampanya Koşulları
- 12 Haziran - 13 Haziran tarihleri arasında www.carrefoursa.com üzerinden yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişte anında 5 TL, 250 TL ve üzeri alışverişte anında 25 TL, 400 TL ve üzeri alışverişte anında 50 TL 500 TL ve üzeri alışverişte anında 80 TL indirim fırsatından yararlanılacaktır.
- Kampanyadan faydalanabilmek için, 100 TL ve üzeri alışverişte BAYRAM5, 250 TL ve üzeri alışverişte BAYRAM25, 400 TL ve üzeri alışverişte BAYRAM50, 500 TL ve üzeri alışverişte BAYRAM80 kodlarının, sipariş verirken ödeme adımı sayfasında Sipariş Özeti kutusu altında yer alan İndirim Kodu alanına girebilirsiniz.
- İndirim kodları her müşteri için tek kullanımlıktır. Kampanya, diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
- CarrefourSA kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- İndirim kuponları C-Club Card kullanıcıları için geçerli değildir. C-Club Card kullanıcıları hesaplarından numaralarını silerek indirim kuponunu kullanabilirler.
- Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz.
- Elektronik ürün, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Fotokopi Kağıdı, Altın ve Alışveriş Poşeti siparişlerinde kullanılamaz.