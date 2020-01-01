İade Değişim Koşulları | E-ticaret

• ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

• Cayma hakkının kullanılması için cayma hakkının kullanıldığına dair bu süre içinde SATICI'ya, e-mail ya da telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir.

• Tüketicinin, cayma hakkını kullanması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün/ürünlerin ve ürüne/ürünlere ait fatura aslının ve teslimata dair kargo teslim tutanağının SATICI’ya iade edilmesi zorunludur. Cayma bildirimi ile birlikte bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasından sonraki 10 (on) gün içinde ürünün/ürünlerin bedeli ALICI’ya masraf yüklemeksizin iade edilir.

• Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde de ALICI’ya teslim edilen ürün/ürünleri geri alınır. Bu halde, ürünün/ürünlerin SATICI’ya iadesi kargo ile yapılır ve bu durumda kargo ücreti ALICI’ya aittir.

• Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa ALICI, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

• Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca, gazete, dergi gibi kısa süreli yayınlar, gıda maddeleri, içecek ve diğer günlük tüketim maddeleri için sağlanan ürünler, tek seferde kullanılan ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar ile niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerde, ALICI cayma hakkını kullanamaz.

• Yazılım, program, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar, kırtasiye sarf malzemeleri, ses ve görüntü kayıtları ile yukarıda sayılan kapsamda bulunmayan kozmetik ürünlerde ancak ambalajın açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartıyla ALICI tarafından cayma hakkı kullanılabilecektir.

• Tüm iadeler orijinal ambalaj ve kutu ile yapılmalıdır. Cep telefonları kutusu garanti belgesi kaşelenmek suretiyle açık gelmekte olup, bu husus iade sebebi olarak kabul edilmez. Elektronik ürün ve cep telefonları yetkili servis garantisi ile satılmaktadır.

Kargo ile yapılan teslimatlarda iade koşulları ;

• CarrefourSA mağazalarından ürün iade ve değişim işlemi yapılamamaktadır.

• İade için ürünün gönderilmesi gereken adres : CarrefourSA İçerenköy İçerenköy Mahallesi, Çayır Cad 1/133 Ataşehir/İstanbul ‘dur

• Yasal süreçler gereği cayma hakkı kapsamında iade işlemleri ürünün size teslim tarihinden itibaren ilk 14 gün içinde yapılabilmektedir. 14 günü aşan iade /değişim işlemleri için mutlaka yetkili servis tutanağı ibraz edilmelidir. Yetkili servis belgesinin iletilmediği durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.

• Siparişinizi size teslimatı yapan kargo firması ile geri iade etmeniz gerekmektedir. Beyaz eşya ürün grubu Horoz Lojistik ile taşınmaktadır. Servis raporu/ hasar tespit tutanağı ile birlikte beyaz eşya ürün grubu için ürünleri CarrefourSA İçerenköy mağazasına göndermeniz gerekmektedir. Horoz lojistik tarafından ürününüz alınması için ürün orijinal ambalajında, yerinden sökülmüş ve taşımaya hazır durumuna getirilmelidir. Ürünü Horoz lojistiğe hazırlama sorumluluğu müşterimize aittir.

• Beyaz eşya dışında ki ürünler UPS KARGO ile iade edilmektedir. UPS KARGO karşı ödemeli anlaşmalı kargo kodu FV1828 olduğunu belirtmek isteriz.