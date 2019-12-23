HARCA KAZAN Kampanyası

Bu kampanya sadece mağazalarımızda geçerlidir. Size en yakın CarrefourSA’yı aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz mağazalarımız sayfasında bulabilirsiniz.

https://www.carrefoursa.com/kurumsal/magazalarimiz/

Kampanya Kuralları ve Detay Bilgilendirme:

Kampanya Mekaniği:

Kampanyaya başarılı bir şekilde katılan müşteriler, 03-23 Aralık 2019 tarihleri arasında CarrefourSA kart ve katılım sonrası gönderilen şifresiyle birlikte tek seferde yapacağı yasaklı ürünler hariç 200 TL ve üzeri alışverişe 30 TL veya 500 TL ve üzeri alışverişe 100 TL puan kazanabilecektir. Kazanılan puanlar 2 Ocak 2020'de alışveriş yapılan CarrefourSA Kart'a yüklenecek olup geçerlilik süresi yüklendiği gün dahil 30 gündür.

Kampanya Katılım:

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin 4604’e “KAZAN” yazıp SMS göndermesi ve onay mesajını alması gerekmektedir. SMS ile kampanyaya dahil olan müşterilerin, katılım talebi yaptığı cep telefonuna Onay SMS’iyle birlikte şifre iletilecektir. Her müşterinin kendisine iletilen şifreyi kullanılarak yapacağı 200 TL ve üzeri alışverişi kampanya kapsamında değerlendirilecektir.

03-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan katılımlar dikkate alınacaktır.

Müşterinin SMS atarak talepte bulunduğu cep telefonu CarrefourSA kart programında kayıtlı değilse kampanyaya katılım sağlayamaz. Kampanyaya katılım için öncelikle CarrefourSA kart üyelik sürecinin tamamlanıp kampanya katılım SMS’i atılması gerekmektedir.

Kampanya Kuralları:

• Kampanya müşteri bazındadır. Her müşteri bir şifre kazanabilir ve her şifre bir kere kullanılabilir.

• Kazanılan şifre kampanya koşullarına uygun 200 TL üzeri alışverişlerde kullanılırsa 30 TL, 500 TL üzeri alışverişlerde kullanılırsa 100 TL puan kazandıracaktır.

• Toplam alışveriş tutarı hesaplanırken alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL ve E-PIN yüklemeleri, kuyum, mobilya, halı, bahçe ürünleri, kasa poşeti, oto lastiği, fotokopi kağıdı, milli piyango bileti alışverişleri dikkate alınmayacaktır.

• Ödeme esnasında CarrefourSA puan/ kurumsal çek kullanılırsa bu tutarlar kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu şekilde yapılan ödemeler toplam fiş tutarından düşülecektir.

• Alışverişlerin kampanyaya dahil olabilmesi için kullanılan şifrenin onay alınan cep telefonu numarası ya da bağlı olan CarrefourSA kart (Standart, Venüs ve Platin) ile birlikte kullanılması gerekmektedir. Ticari Kartlar ve diğer indirim kartları dahil değildir.

• Kampanya şifresi yalnızca şifrenin gönderildiği cep telefonu veya ilgili telefona bağlı olan CarrefourSA kart alışverişlerinde geçerlidir.

• Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Market uygulaması üzerinden yapılan alışverişler dahil değildir.

• Kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez.

• Kazanılan puanlar nakde çevrilmemektedir. Kazanılan puanlar alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yükleme harcamaları, kuyum alışverişlerinde kullanılamaz.

• CarrefourSA kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.