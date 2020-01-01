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Son teknolojiye sahip modern tesislerde paketlenen et ürünleri, hayvan türüne göre değişiklik gösteriyor. Soğuk zincir ortamında muhafaza edildikleri için ilk günkü tazelikleri ile sofralarınıza ulaşıyor. Dana ürün yelpazesi arasında kıymalıklar, pirzola, antrikot, bonfile ve haşlamalıklar gibi farklı et seçenekleri yer alıyor. Yağ oranına göre farklı gruplara ayrılan kıymalıklar, lezzetli köfteler ve ızgara yemekleri hazırlamanıza yardım ediyor.
Pirzola, antrikot ve bonfile gibi yumuşak et seçenekleri, daha çok ızgara lezzetleri hazırlamaya uygunluk gösteriyor. Kemikli ve kemiksiz olarak farklı paketler halinde beğeniye sunulan haşlamalıklar da genellikle sulu et yemekleri için tercih ediliyor. Nuar, incik, gulaş ve rosto gibi farklı türleri bulunan et türleri ile sofralarınız zenginlik kazanıyor.
Kuzu ürünleri arasında ise kemikli, kemiksiz parçalar, sakatatlar, kurbanlıklar ve kıymalar gibi et türleri bulunuyor. Protein, yağ, fosfor gibi besin değerleri açısından zengin olan kırmızı etler ile güveç, çöp şiş ve saç kavurma gibi damak tadınıza uygun geleneksel ev yemekleri yapabilirsiniz. CarrefourSA Et-Şarküteri-Balık reyonundan ihtiyacınıza ve beğeninize uygun et türlerini tercih ederek hemen sepetinize ekleyebilir ve kolayca satın alabilirsiniz.