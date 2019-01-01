1/7 Büyükbaş Kurban Kolisi (En az 20 kg)

Bir kurbanlık dananın kesilip, kemiksiz hale getirilmesinden sonra; 1/7 oranında eşit hisselere ayrılarak yağları ve takım sakatat (karaciğer, yürek, böbrek dahil) koli içinde karkas parçaları ile temas etmeyecek şekilde ayrı olarak ambalajlanarak teslim edilecek koli kurban seçeneğidir.

Karaman Koç Kurban Kolisi (En az 17 kg)

Irkı Akkaraman olan bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı, takım sakatatı (yürek, böbrek, karaciğer) içeren ve takım sakatat koli içinde karkas parçaları ile temas etmeyecek şekilde ayrı olarak ambalajlanarak teslim edilecek koli kurban seçeneğidir.

Kıvırcık Koç Kurban Kolisi (En az 17 kg)

Irkı kıvırcık kuzu olan, bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but ve takım sakatatı (yürek, böbrek, karaciğer) içeren ve takım sakatat koli içinde karkas parçaları ile temas etmeyecek şekilde ayrı olarak ambalajlanarak teslim edilecek koli kurban seçeneğidir.