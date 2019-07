Her yıl yerine getirilen dini vecibelerimizden olan Kurban kesimi, CarrefourSA tarafından İslami kurallara ve gıda güvenliği şartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Hijyenik şartlarda ve vekalet altında yapılan kesimler esnasında veteriner hekim, din görevlisi ve noter kesime nezaret ediyor. Balıkesir, Kırıkkale, Afyon ve Kırklareli’nde bulunan son teknolojiye sahip entegre et tesislerinde, profesyonel kasaplarca hijyenik şartlarda kesimi gerçekleştirilen kurbanlar, parçalandıktan sonra soğutma işlemine tabi tutularak paketleniyor ve kolilere yerleştirilerek uygun soğutma ekipmanına sahip araçlara yükleniyor. Teslim almak istediğiniz CarrefourSA şubesine soğuk zincir kırılmadan sevk edilen kurban etleri, siz teslim alana kadar soğuk hava depolarında, gıda güvenliği koşullarına uygun olarak özenle saklanıyor.

Protein açısından son derece zengin bir besin olan kurban eti, teslim alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede buzdolabına (0-4 C) yerleştirilmeli ve sakatatlar buzdolabında kırmızı etlerden ayrı muhafaza edilmelidir. Taze olarak tüketilecekse buzdolabında (0 -4 C) kırmızı et 4 gün, sakatat 2 gün muhafaza edilebilir. Etleri uzun süre saklamak isteyen tüketicilerimiz, derin dondurucularda (-18 C) en fazla 6 ay süre ile muhafaza edebilir.

Donmuş kırmızı etin çözdürme işlemi buzdolabında (0-4 C) sağlanmalıdır. Çözülme sonrasında beklemeden tüketilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır.