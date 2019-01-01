Hızlı gelsin siparişlerinizin teslimatını hızlı kuryelerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.Bu nedenle siparişinizde yer alan ürünlerin miktarı kurye araçlarımızın güvenli taşıma kapasitesi ile sınırlanmaktadır.
İhtiyacınız olan ürünlerin tamamını tek bir Hızlı Gelsin siparişi ile satın alamıyorsanız, siparişinizi bir kaç farklı sipariş vererek satın alabilirsiniz.
Bu ürünü eklerseniz Hızlı Gelsin ile getirebileceğimiz limiti aşacağınız için ürünü sepetinize ekleyemiyoruz.
Bu ürünü de hızlı gelsin ile almak istiyorsanız, bu sepetinizin siparişini verip, yeni bir sipariş oluşturabilirsiniz.
Siparişiniz acil değil ise hızlı moddan çıkarak sepetinize istediğiniz kadar ürün ekleyebilirsiniz.
Hızlı gelsin özelliğinden 11:00-19:00 saatleri arasında faydalanabilirsiniz.
Siparişiniz Hızlı Gelsin’de belli ürünleri sizlere sunabilmekteyiz. Dolayısı ile aşağıdaki ürünler sepetinizden çıkartılacaktır.
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- Kurban 2019
Kurbanlık Fiyatları
ÖZEL AVANTAJLI FİYAT!
* Axess ile yapılan ödemelerde %10 indirim'i ekstrenizde görüyor olacaksınız. %10 indirim sadece aynı kart ile vereceğiniz ilk siparişiniz için geçerlidir.
Vade farksız 9 taksit imkanı
* Garanti kredi kartları ile ödeme yapacak müşterilerimiz ödemelerini 7 taksit ile yapacak olup +2 taksit bankaları tarafından ekstrelerine yansıtılacaktır.
Bağışlarınız için
Kurban etlerinizi, CarrefourSA’lardan veya CarrefourSA.com’dan Türk Kızılay, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ve İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na bağışlayabilirsiniz. Yurt dışından kurban eti bağışları CarrefourSA.com adresi üzerinden kurban vekaletname sahibi adına yapılabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Teslimat gününü siz seçiyor olacaksınız. Seçebileceğiniz tarihler 12, 13 ya da 14 Ağustos olabilir.
Kurbanı sipariş veren kişi ile teslim alacak kişi farklı olabilir. Teslim alacak kişinin kurbanı satın alan ya da vekalet sahibi olarak belirtilen kişinin kimlik kartını ibraz etmesi gerekmektedir.
Not: Belirtilen tarihlerde teslim alınmayan kurban kolilerine ilişkin CarrefourSA'nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kurbanlıklarımız bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü noter huzurunda, ilgili İl Müftülüklerinden din görevlileri eşliğinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Onay Belgeli hijyenik koşulların sağlandığı özel et entegre tesislerinde, veteriner hekimlerinin kontrolünde, profesyonel kasaplarca;
Afyon
Balıkesir
Kırıkkale
Kırklareli
adreslerinde kesilecek, soğutma işlemi uygulanacak, parçalanacak, kolilenecek, size özel etiketlenecek ve teslimatın yapılacağı mağazalara soğutucu donanımlı araçlarla nakledilerek, mağaza soğuk hava dolaplarımızda saklanacaktır.
1/7 Büyükbaş Kurban Kolisi (En az 20 kg)
Bir kurbanlık dananın kesilip, kemiksiz hale getirilmesinden sonra; 1/7 oranında eşit hisselere ayrılarak yağları ve takım sakatat (karaciğer, yürek, böbrek dahil) koli içinde karkas parçaları ile temas etmeyecek şekilde ayrı olarak ambalajlanarak teslim edilecek koli kurban seçeneğidir.
Karaman Koç Kurban Kolisi (En az 17 kg)
Irkı Akkaraman olan bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı, takım sakatatı (yürek, böbrek, karaciğer) içeren ve takım sakatat koli içinde karkas parçaları ile temas etmeyecek şekilde ayrı olarak ambalajlanarak teslim edilecek koli kurban seçeneğidir.
Kıvırcık Koç Kurban Kolisi (En az 17 kg)
Irkı kıvırcık kuzu olan, bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but ve takım sakatatı (yürek, böbrek, karaciğer) içeren ve takım sakatat koli içinde karkas parçaları ile temas etmeyecek şekilde ayrı olarak ambalajlanarak teslim edilecek koli kurban seçeneğidir.
1/7 Büyükbaş Kurban Kolisi (En az 20 kg) kolisini internetten ya da mağazadan 4. Gün (14 Ağustos) teslim almayı seçerseniz 1.445 TL yerine 1.395 TL ödüyor olacaksınız. Üstelik ödemenizi Axess ile yaparsanız ilk kredi kartı ekstrenizde ürünün 1.256 TL tutarında indirimli olarak yansıdığını göreceksiniz.
Tüm kurban kolisi ürünlerinde ödemenizi Axess ile yaptığınız durumda ilk ekstrenize %10 indirim yansıtılacaktır. %10 indirim sadece aynı kart ile vereceğiniz ilk siparişlerde geçerlidir.
Ayrıca kurban kolisi alacak müşterilerimize 1 lt. Coca-Cola, Fanta ya da Sprite hediye edilecektir.
Kurban ile ilgili tüm bildirimlerinizi aşağıdaki iletişim kanallarımızdan bize iletebilirsiniz.
Telefon: 444 10 00
İnternet üzerinden vereceğiniz kurban siparişleri için sorularınızı onlinemarket@carrefoursa.com adresine gönderebilirsiniz.
Kurbanlıklar; Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ ve vekalet yolu ile kurban alımı ve kesim organizasyonu kurul kararı ile beraber GTHB yönetmeliklerine uygun şekilde kesilerek parçalanır. Kurbanlarınızın vekaleti internetten sipariş verdikten hemen sonra otomatik olarak alınmış olacak ve kesimi yapan kasaba verilecektir.
Mağazalarımızda ise, kurban kolisi için yaptığınız ödemenin akabinde CarrefourSA'yı vekil tayin etmiş olursunuz. Vekalet için alınan isimler listelenir, kurban kesim yerinde Veteriner hekimi, Noter ve Din görevlisi nezaretinde kesime başlanır. Alınan kurbanlık vekâletleri kesim yapacak kasaplara verildikten sonra, kesim sırasında her bir kurban sahibinin ismi tek tek okunacaktır. Kurban kesim günü ayrıca bir vekalet alınmaz. Kesim salonunda bulunan müftülük görevlileri, kesim süresince, kesici kasaplarımıza, kurban kesimi için gereken İslami koşulları sağlayacaklardır.
Kesim süresince bir noter görevlisi de bulunacaktır.
Görevli veteriner hekimlerimiz kesim öncesi kurbanlıkların canlı muayenesini yaparak koçların ve danaların kurbanlık olma efsafına uygunluklarını kontrol ederek, kesim sonrası ise karkas ve iç organlarının sağlık muayeneleri yapacaklardır. Kurban derileri ise kesim salonunda hazır bulunan THK kurumu yetkililerine teslim edilecektir ve sizlere gönderilmek üzere makbuzlandırılacaktır.
Hz. Peygamber (S.A.S.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.
Peşin ya da vade farksız 9 taksit seçeneklerinden birinden faydalanabilirsiniz.
Axess, Garanti Bonus, Cardfinans, Maximum, Paraf ve World kartlar ile vade farksız 9 taksit imkanı sağlanmaktadır.
Kurban Bayramı süresince kurban kesilebilecek zaman aralığı, 1.gün bayram namazından sonra başlar ve bayramın 3. günü gün batımıyla sona erer.
Her yıl yerine getirilen dini vecibelerimizden olan Kurban kesimi, CarrefourSA tarafından İslami kurallara ve gıda güvenliği şartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Hijyenik şartlarda ve vekalet altında yapılan kesimler esnasında veteriner hekim, din görevlisi ve noter kesime nezaret ediyor. Balıkesir, Kırıkkale, Afyon ve Kırklareli’nde bulunan son teknolojiye sahip entegre et tesislerinde, profesyonel kasaplarca hijyenik şartlarda kesimi gerçekleştirilen kurbanlar, parçalandıktan sonra soğutma işlemine tabi tutularak paketleniyor ve kolilere yerleştirilerek uygun soğutma ekipmanına sahip araçlara yükleniyor. Teslim almak istediğiniz CarrefourSA şubesine soğuk zincir kırılmadan sevk edilen kurban etleri, siz teslim alana kadar soğuk hava depolarında, gıda güvenliği koşullarına uygun olarak özenle saklanıyor.
Protein açısından son derece zengin bir besin olan kurban eti, teslim alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede buzdolabına (0-4 C) yerleştirilmeli ve sakatatlar buzdolabında kırmızı etlerden ayrı muhafaza edilmelidir. Taze olarak tüketilecekse buzdolabında (0 -4 C) kırmızı et 4 gün, sakatat 2 gün muhafaza edilebilir. Etleri uzun süre saklamak isteyen tüketicilerimiz, derin dondurucularda (-18 C) en fazla 6 ay süre ile muhafaza edebilir.
Donmuş kırmızı etin çözdürme işlemi buzdolabında (0-4 C) sağlanmalıdır. Çözülme sonrasında beklemeden tüketilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır.
CarrefourSA 2019 yılı Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine internet ve belirli mağazaları üzerinden Türk Kızılay, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Bedensel Engellilerin Dayanışma Derneği (BEDD), İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na (ZİÇEV) bağış imkanı sunmaktadır. Bu hizmet sayesinde bağışlarınız CarrefourSA güvencesi ile seçtiğiniz kuruma teslim edilecektir.
Evet, bağışın gerçekleştirildiğine dair şahsınız adınıza düzenlenen bağış belgeniz seçtiğiniz kurum tarafından iletişim adresinize posta yolu ile gönderilecektir. Ödeme yaptığınıza dair e-arşiv ya da e-faturanız ise CarrefourSA tarafından kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir.