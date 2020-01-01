Koli kurban yapılan tüm işletmeler, hijyen ve gıda güvenliği denetiminden geçerek CarrefourSA Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Bu yıl Covid-19 yönünden mevzuatlara uygun tüm tedbirler denetim kapsamımıza dahil edilmiştir. Tüm işletmelerde çalışacak olan personellere hijyen ve gıda güvenliği eğitimlerinin yanında Covid-19 tedbirleri eğitimi de kapsama alınmıştır.

Veteriner Hekimlerimiz kurban bayramında kesim, parçalama ve paketleme alanlarında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi ve yerinde kontrolü için görev almaktadır.

• Personelin maske kullanması,

• Sosyal mesafe kurallarına uyulması,

• Her vardiya girişinde ateş ölçümü yapılması,

• Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı dezenfektan bulundurulması,

• Çalışma alanı ve personel hijyeni için dezenfektanların kullandırılması.