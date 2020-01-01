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nolu siparişinize ek yapmaktasınız.
Bugün gelsin siparişlerinizin teslimatını hızlı kuryelerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.Bu nedenle siparişinizde yer alan ürünlerin miktarı kurye araçlarımızın güvenli taşıma kapasitesi ile sınırlanmaktadır.
İhtiyacınız olan ürünlerin tamamını tek bir Bugün Gelsin siparişi ile satın alamıyorsanız, siparişinizi bir kaç farklı sipariş vererek satın alabilirsiniz.
Bu ürünü eklerseniz Bugün Gelsin ile getirebileceğimiz limiti aşacağınız için ürünü sepetinize ekleyemiyoruz.
Bu ürünü de Bugün gelsin ile almak istiyorsanız, bu sepetinizin siparişini verip, yeni bir sipariş oluşturabilirsiniz.
Siparişiniz acil değil ise hızlı moddan çıkarak sepetinize istediğiniz kadar ürün ekleyebilirsiniz.
Bugün gelsin özelliğinden 11:00-19:00 saatleri arasında faydalanabilirsiniz.
Siparişiniz Bugün Gelsin’de belli ürünleri sizlere sunabilmekteyiz. Dolayısı ile aşağıdaki ürünler sepetinizden çıkartılacaktır.
Siparişinizi hazırlamaya başladığımız için bu aşamada siparişinize ek yapamıyoruz. Dilerseniz yeni bir sipariş verebilirsiniz.
ÖNCE SAĞLIK
Kurban işlemleri Covid-19’a karşı tüm hijyen tedbirleri alınarak yapılmaktadır. Tedbirler ve neden kurbanınızı CarrefourSA’dan almanız gerektiği ile ilgili bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sipariş ve Teslimat Seçenekleri
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1
Ücretsiz Teslimat ile Size Getirelim
Web sitemizden ve mobil uygulamamızdan vereceğiniz siparişlerinizi İstanbul, Adana, Adapazarı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, İzmir, İzmit, Konya, Mersin, Muğla ve Tekirdağ illerinde adresinize ücretsiz getiriyoruz.Siparişe Başla
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2
İnternetten Sipariş Verin Mağazamızdan Alın
Web sitemizden ve mobil uygulamamızdan mağaza seçerek siparişinizi verebilir ve seçeceğiniz gün ve zamanda mağazamıza giderek teslim alabilirsiniz.Siparişe Başla
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3
Bağış Seçenekleri
Web sitemizden, mobil uygulamamızdan ya da mağazalarımızdan bir çok kuruma kurban bağışı yapabilirsiniz. Kurumlar hakkında bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Siparişe Başla
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Mağazalarımızdan Sipariş
Mağazalarımızda bulunan kurbanlık koli satış masalarından kurban siparişi verip, ödemenizi kasadan yaparak kolinizi belirtilecek tarihlerde mağazalarımızdan alabilirsiniz.
Kurbanımı Neden CarrefourSA’dan Almalıyım
Kurban Bağışı Hakkında
CarrefourSA’lardan veya CarrefourSA.com’dan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği’ne, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na kurban bağışı yapabilirsiniz. Yurt dışından yapılacak kurban bağışları carrefoursa.com’dan yapılabilir ve kurban alan kişi adına bağışlanabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Satışlara 25 Haziran tarihinde başlanıp 30 Temmuz arife gününe kadar, kesimhane kapasitelerimize göre devam edilmesi planlanmaktadır.
Mağazadan teslimat ve adrese teslimat olarak iki yöntemle sipariş verebilirsiniz. CarrefourSA.com üzerinden sipariş vererek “mağazadan teslimatı” seçebilir veya mağazamıza giderek sipariş verebilirsiniz. Diğer bir yöntemde ise online hizmet verdiğimiz şehirlerde adresinize teslim seçeneğidir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Fetvası bulunmaktadır.
Tüm kredi kartları ile 9 taksite kadar taksit yaptırabilirsiniz.
Ödeme tipi kart olan Kurumsal kartta geçerli olup, İndirim tipi sayılan hediye kartları, kampanya puanları ve CSA kart puan kullanımları geçerli değildir.
• Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği,
• Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı,
• Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği
• İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı
Kurban kolilerde teslimat ücretsizdir.
Mağazadan verilen siparişler adrese teslim edilememektedir. Bunun için online hizmet verdiğimiz şehirlerde carrefoursa.com üzerinden sipariş verebilirsiniz.
Hangi mağazadan sipariş verdiyseniz kolinizi o mağazadan teslim alabilirsiniz.
Balıkesir, Malatya ve Afyon’daki çiftliklerde uzmanlar ve veteriner hekimlerin kontrolünde yetiştirilmektedir.
Aşı ve sağlık kontrolleri resmi veteriner hekim tarafından yapılmaktadır. Kontrol esnasında koruyucu aşılama ve bağışıklık süreleri özellikle dikkate alınmaktadır. Kulak küpe numaraları üzerinden de online sistem ile takibi Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılmaktadır. Kurbanlık vasfına erişmiş hayvanların sevkine resmi veteriner hekimler onay vermekte, sevk edilen noktadaki veteriner hekimler de resmi evrak üzerinden kontrollerini sağlamaktadır.
%100 yerli besi kurbanlıklar, CarrefourSA bünyesindeki veteriner hekimlerimizin kontrolü ve gözetimi altında kesilir. Bu sayede hayvanlardan insanlara geçebilen tüberküloz, şarbon, brusella gibi bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklardan korunma sağlanır.
Canlı kurban organizasyonunda veteriner hekim raporuna alım yapılan mağazadan, koli kurban organizasyonunda ise 444 10 00 numaralı çağrı merkezimiz kanalı ile genel merkezimizden talep edebilirsiniz.
Koli kurban yapılan tüm işletmeler, hijyen ve gıda güvenliği denetiminden geçerek CarrefourSA Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Bu yıl Covid-19 yönünden mevzuatlara uygun tüm tedbirler denetim kapsamımıza dahil edilmiştir. Tüm işletmelerde çalışacak olan personellere hijyen ve gıda güvenliği eğitimlerinin yanında Covid-19 tedbirleri eğitimi de kapsama alınmıştır.
Veteriner Hekimlerimiz kurban bayramında kesim, parçalama ve paketleme alanlarında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi ve yerinde kontrolü için görev almaktadır.
• Personelin maske kullanması,
• Sosyal mesafe kurallarına uyulması,
• Her vardiya girişinde ateş ölçümü yapılması,
• Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı dezenfektan bulundurulması,
• Çalışma alanı ve personel hijyeni için dezenfektanların kullandırılması.
Tüm ekibin her vardiya giriş-çıkışlarında ateşi ölçülmekte ve covid-19 semptomları yönünden kontrolleri yapılmaktadır.
Gıdadan insana Covid-19 bulaşısı tespit edilmemiştir. Sadece Covid-19 için değil gıda ile bulaşabilecek tüm hastalıklardan korunabilmek için etlerinizi 65°C ve üzerinde olacak şekilde iyi pişirerek tüketmeniz gerekmektedir.
Kurbanlıklarımız %100 yerli besidir. Veteriner sağlık raporları bulunmaktadır.
Evet, küpe numaralarını bayram yoğunluğumuz sonrası paylaşıyoruz.
Büyükbaş dana ve Kıvırcık koç çeşitlerimiz bulunmaktadır.
Karaman daha yağsızdır, tüm yağı kuyruğunda toplanmıştır ve kendine has bir kokusu vardır, Kıvırcık koyunda ise yağ vücutta toplanır ve daha kokusuzdur. Bu yıl Karaman satışımız olmayacaktır.
Balıkesir, Afyon, Malatya
Satın aldığınız andan itibaren vekalet vermiş sayılmaktasınız.
Canlı yayın veya video paylaşımı yapılmamaktadır.
Canlı kurbanda bu mümkün fakat koli kurbanda bilgi güvenliği açısından müşterilerimizin bilgileri birbirleri ile paylaşılamamaktadır.
Büyükbaş bir kurbandan çıkan tüm etler 7 eşit şekilde bölünerek pay ediliyor.
Küçük baş kurbanlıklarda dini vecibelere göre hisse uygulaması olmamaktadır.
Büyükbaş Kurbanlık Hisse payı en az 20 kg’dır. Koli içerisinde bir kurbanlık dananın kesilip kemiksiz hale getirilmesinden sonra, 1/7 oranında eşit hissesi ve sakatatları (karaciğer, böbrek ve yürek) bulunur.
Kıvırcık koli ağırlığı kemikli olarak minimum 18 kg teslim edilecektir.
Büyükbaş: Koli içeriği bir kurbanlık dananın kesilip kemiksiz hale getirilmesinden sonra, 1/7 oranında eşit hissesinden oluşur. 1/7 oranında kemiksiz et, yağ ve sakatat (karaciğer, böbrek ve yürek) bulunur.
Küçükbaş: Koli içerisinde kıvırcık koç gövdesine ait 2 adet kol, 1 adet gerdan, 2 adet yarım kafes, 2 adet but ve sakatatları (karaciğer, böbrek ve yürek) bulunur.
Kurban kesimine din görevlisi, noter ve veteriner hekimler eşliğinde bayramın birinci günü bayram namazından sonra başlanıp, bayramın üçüncü günü gün batımında sonlandırılır.
Bayramın 2. günü itibarı ile teslimatlarımız başlamaktadır. Eve teslim kurbanlık kolilerimizde bazı bölgelerde 3. gün başlamaktadır.
Bayramın 2. günü itibarı ile teslimatlarımızın başlayacağı illeri aşağıda görebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Mersin.
Bayramın 3. günü teslimatlarımızın başlayacağı şehirler; Adana, Adapazarı, Aydın, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Denizli, İzmit, Konya Muğla ve Tekirdağ.
Kişiye özel hazırlanmış olan koliler müşterilerimize teslim edilene kadar 0-4 derecede muhafaza edilip frigolu araçlarla mağazalarımıza ve müşterilerimize transfer edilmektedir. Koli kurban sevkiyatını sağlayan araçların sıcaklık takibi, uzaktan sıcaklık izleme sistemi ile yapılmaktadır. Kurban kolilerin taşındığı araçların temizlik ve dezenfeksiyonu onaylı kimyasallar ile her taşıma öncesinde yapılmaktadır.
Hayır sakatatlar ayrı bir poşette muhafaza edilmektedir.
Büyükbaş dana hissesi kemiksiz etten oluşmaktadır. Küçükbaş kurbanlarda kemikler bulunmaktadır.
Deri, kafa, kemik ve koli içinde yer alan karaciğer, böbrek ve yürek dışındaki diğer sakatatlar bağış yapılmaktadır. Derilerin bağışlandığı Türk Hava Kurumuna ait bağış makbuzu koli kurbanların içerisinde sizlere gönderilmektedir.
Kurbanınızı mağazamızdan teslim aldığınız anda mağazadan ayrılmadan, mağazada kasap reyonu varsa satış belgeniz ile birlikte başvurduğunuzda ücretsiz yaptırabilirsiniz. Kolinizi teslim alıp mağazamızdan ayrıldıktan sonra hijyen koşullarımız gereği daha sonra işlem yapılamamaktadır.
Kolinizi teslim alıp mağazamızdan ayrıldıktan sonra hijyen koşullarımız gereği satın aldığınız mağazamızda veya başka bir mağazamızda işlem yapılamamaktadır.
Adrese teslim koli kurbanlarda parçalama veya ince doğrama işlemleri yapılamamaktadır.
Hijyen koşullarımız gereği kontrolümüz dışında kesilmiş olan kurbanlıklar mağazalarımızda işlenmemektedir.
Covid-19 önlemleri hususunda canlı kesim yapılıp yapılmayacağı ve kesim yapılacak yer henüz belli değildir. (Adana ve Mersin’de olabilir)
Kurbanlıklar küpe numaraları ile takip edilmekte olduğundan karışma olmamaktadır.
Canlı kurbanlıklarınız satın alındıktan sonra bayram gününe kadar çadırlarımızda kalabilmektedir. Satış anında sizlere verilen satış belgesi ve numara ile takibi sağlanmaktadır.
Kesim günü kurban alanında kesip yapan kasaplarımıza vekalet verebilirsiniz.