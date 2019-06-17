CarrefourSA.com’da bayram tatili dönüşünde ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacak Tam 90’a bir kampanya. Elektronikten gıdaya binlerce ürün sizi bekliyor. Hemen Alışverişe başlayın ve yapacağınız 250 TL ve üzeri harcamanıza 90 TL indirim kuponu kazanın.

Kazandığınız 90 TL indirim kuponunu ise 26 – 30 Haziran tarihleri arasında yapacağınız 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanrak ailenizin ekonomisine katkıda bulunun.

Kampanya Koşulları:

•14 – 17 Haziran 2019 tarihleri arasında www.carrefoursa.com internet sitesi ve mobil uygulamalarından tek seferde yapacağınız, 250 TL ve üzeri alışverişlerde (KDV dahil) 90 TL indirim kuponuna hak kazanılacaktır.

•İndirim kuponunu kazanmak için, ilgili siparişinizin belirtilen tutarlarda size teslim edilmesi gerekmektedir. Siparişiniz teslim edildikten ve personelimiz tarafından bu bilgi sisteme işlendikten sonra indirim kodu siparişi verdiğiniz üyeliğiniz ile ilişkili e-posta adresine gönderilecektir.

•Bir müşteri yanlızca bir indirim kuponu kazanma hakkına sahiptir.

•Kazanılan indirim kuponları 26 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan 250 TL (KDV dahil) üzeri alışverişlerde kullanılabilecektir.

•Altın, kasa poşeti, elektronik ürün, digital kart, fotokopi kağıdı alışverişlerinde indirim kuponu kullanılamaz.

•Kullanım tarihi geçen indirim kuponları yeniden aktif hale getirilmeyecektir.

•İndirim kuponunu kullanabilmek için ödeme adımında Hediye / Promosyon Çeki Kullan alanına girilmesi zorunludur.

•CarrefourSA kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için 444 10 00’ı arayabilirsiniz.

•Yapılacak olan her bir alışverişte sadece bir kez kod kullanılabilecektir.

•14 – 17 Haziran 2019 tarihleri arasında verilen siparişlerde herhangi bir değişiklik (sipariş iptali/geri gönderim vs.) indirim kuponuna hak kazanma durumunu etkileyebilir.

•İndirim kuponları C-Club Card kullanıcıları için geçerli değildir. C-Club Card kullanıcıları hesaplarından numaralarını silerek indirim kuponunu kullanabilirler.

•Bu kampanya, başka kampanyalar ile birleştirilemez. Kupon kullanımları yalnızca www.carrefoursa.com' da geçerlidir.